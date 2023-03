Confcommercio, Milano più smart ma con meno negozi

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Covid, caro energia e inflazione "hanno cambiato il volto di Milano".

"Bene l'innovazione tecnologica, ma attenzione a non creare disequilibrio e rendere le nostre città meno attrattive e vivibili. Servono più innovazione e più incentivi" ha detto Carlo Sangalli rieletto presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza dall'assemblea, per acclamazione.

Le imprese del terziario sono complessivamente in aumento: + 4%, 285.096 nel 2023 contro 274.346 del 2019. Nel terziario crescono di più gli addetti: +10% (da 1.804.526 del 2019 a 1.984.827 quest'anno). Molto forte, dal 2019 ad oggi (seppur partendo da numeri più piccoli), è la crescita dell'e-commerce con un 101% in più di imprese (da 1.915 a 3.850) e un esponenziale aumento di occupati: + 483% (da 5.566 nel 2019 a 32.455 nel 2023 (ancora più alto + 536% l'aumento di occupati a Milano). Significativi sono anche gli incrementi di imprese nell'innovazione digitale (servizi Ict + 17% di imprese - da 47.019 a 54.819 - con anche un + 20% di addetti, da 600.467 a 720.179), nei servizi (+ 14%) e fra le attività turistico-ricettive (+13%).

In calo, invece, le imprese del commercio al dettaglio: - 12% nel non alimentare (da 33.924 nel 2019 a 29.959 nel 2023), - 7% nell'alimentare (da 5.007 nel 2019 a 4.658 quest'anno - nell'alimentare crescono, invece, gli addetti: + 6%). A Milano il calo del numero di imprese del commercio al dettaglio è del 9% nel non food e dell'8% nell'alimentare.

"Nella Grande Milano - commenta Carlo Sangalli - inflazione, caro energia e Covid hanno avuto importanti ripercussioni sul mondo del terziario. Crescono l'e-commerce e i servizi, ma diminuiscono gli esercizi commerciali. Un fenomeno, questo, che contribuisce a rendere meno vivibili le nostre città". "Serve certamente più innovazione - afferma Sangalli - ma occorrono anche più incentivi per le attività commerciali che danno valore al territorio e lo rendono più attrattivo". (ANSA).