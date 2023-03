Fumo: Polosa(UniCt), sbagliata equivalenza e-cig e sigarette

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Punto centrale della bozza del nuovo decreto legge antifumo è l'inasprimento dei divieti sia sulle sigarette convenzionali che su i prodotti tecnologici a erogazione di nicotina. Ma estendere questi divieti anche ai prodotti senza combustione manca del razionale su solidi basi medico-scientifiche". Così all'ANSA Riccardo Polosa, professore ordinario di medicina interna all'Università di Catania, fondatore Lega Italiana Anti Fumo Liaf e del Centro di Ricerca Internazionale sulla Riduzione del Danno (Coehar), in merito alla bozza sul dl sul fumo.

Le nuove norme dovrebbero prevedere lo stop al fumo, incluse le e-cig, nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici e anche nei parchi se sono presenti bambini e donne incinte. Ma per Polosa, "è sbagliato mettere sullo stesso piano sigarette che liberano migliaia di sostanze tossiche e catrame con prodotti senza combustione decisamente molto meno tossiche. Le alternative senza combustione si sono dimostrate dal 95% al 99% meno tossiche delle sigarette convenzionali e rappresentano oggi l'unica vera soluzione per tutti coloro che non vogliono o non riescono a smettere".

D'altronde, prosegue, "Paesi come Gran Bretagna, Giappone, Svezia, Norvegia e Nuova Zelanda, dove esiste da anni una politica sanitaria aperta alla riduzione del rischio, registrano un crollo delle vendite delle sigarette convenzionali e la eradicazione del tabagismo anche tra i giovani. Inoltre, l'FDA statunitense, ha di recente approvato la commercializzazione di questi prodotti sdoganandoli come appropriati per la protezione della salute pubblica". (ANSA).