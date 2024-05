Borsa: Milano cauta sulla parità, bene Leonardo e le banche

Piazza Affari all'insegna della cautela con il Ftse Mib che ondeggia sulla paritaà(+0,07% a 34.267 punti).

A tenere a galla il listino gli slanci di Leonardo (+3,3%) e delle banche dopo le trimestrali. In luce in particolare Mps (+1,05%) , Fineco (+1,28%) e Bper (+1,03%) che diffonde oggi i conti.

Tra gli altri passo deciso per Recordati (+1,68%), Iveco (+1,3%) e Nexi (+1,23%).

Sul fronte opposto Stellantis (-1,1%), Campari (-0,99%), Ferrari (-0,9%).

Lo spread tra Btp e Bund risale e si avvicina ai 134 punti.

Incremento anche per i rendimenti con il decennale italiano al 3,77%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA