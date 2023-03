++ Banche: Intesa resta in Abi ma revoca delega per contratto ++

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana, resta in Abi ma ha revocato la delega all'associazione ad essere rappresentata. E' quanto confermano varie fonti secondo cui la decisione avviene mentre è in corso con i sindacati la trattative per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a dicebre e prorogato fino a fine aprile. Per statuto l'Abi, oltre alle attività di consulenza e informazione, su mandato degli associati, li rappresenta "nel regolamento dei rapporti di lavoro (compresa la stipulazione di contratti collettivi) nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori". (ANSA).