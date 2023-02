Pnrr: Lupi,bene Salvini, lavori anche a Pmi e sul territorio

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Condividiamo le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini secondo cui 'il PNRR deve essere un vantaggio per le Piccole e Medie Imprese dei territori, il monopolio nel pubblico e nel privato non è mai una buona condizione di mercato'. Il PNRR, lo diciamo anche Noi Moderati, deve sviluppare impresa, e un solo grande attore non va bene. I numeri citati dal ministro Salvini - nel 2022 44 gare assegnate per 10 miliardi di euro, nel 2023 55 gare per 3,8 miliardi - fanno capire le dimensioni dei lavori che, dalla carta e dalle gare, devono diventare cantieri, creando lavoro vero. Siamo rassicurati anche dal fatto che per il ministro Salvini non vi siano in merito preoccupazioni o criticità. La sfida di questa legislatura è tornare a sviluppare le filiere industriali". Lo ha detto il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi nella sua replica al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il Question Time. (ANSA).