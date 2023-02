Confindustria Sicilia: Albanese, competenze leva per lo sviluppo

(ANSA) - PALERMO, 17 FEB - "Il tema delle competenze è strategico per lo sviluppo della Sicilia". Così il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese, nell'ambito del Roadshow di Cassa Depositi e Prestiti.

"Serve una burocrazia guidata e gestita da risorse umane formate e preparate per affrontare e vincere le sfide della digitalizzazione e della transizioni. Oggi abbiamo una classe politica buona ma non adeguatamente supportata. Per questo è assolutamente necessario investire in sulla riqualificazione del personale della pubblica amministrazione"., aggiunge. Il presidente di Confindustria Sicilia si è soffermato quindi sul tema delle infrastrutture materiali e immateriali, entrambi fondamentali per la crescita del territorio."Sui porti si sta lavorando molto bene. Il ponte sullo Stretto è fondamentale ma non deve diventare un alibi per non fare altro", conclude Albanese. (ANSA).