Protezione dei mari, a Palermo missione dell'Unione europea

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - La valorizzazione e protezione del Mar Mediterraneo al centro delle politiche di Bruxelles. La Commissione europea sceglie l'Assemblea regionale siciliana per presentare i diversi approcci che vedono al centro il mare come elemento di unione. "20 progetti multinazionali potranno godere di risorse per oltre 117 milioni di euro, al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità, ridurre l'inquinamento e affermare un'economia blu sostenibile" afferma il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno che ha accolto i rappresentati dell'Unione europea. Sono a Palermo per due giorni di dibattiti, sul tema "Restore our ocean & waters", che coinvolgono amministratori di città e autorità portuali, ricercatori e docenti universitari, rappresentanti delle marinerie e dei comparti produttivi che traggono sostentamento dal mare.

"L'Unione europea ha simbolicamente scelto la Sicilia per questo confronto proprio perché la nostra isola è al centro del Mediterraneo - afferma Galvagno - mediante la collaborazione e l'impegno comune sono convinto che si possa conseguire l'obiettivo di realizzare il 30% di zone marine protette entro il 2030 e di tutelare i fondali marini vietando le attività estrattive in acque profonde, che ne provocano la distruzione, E' necessario regolamentare l'uso degli attrezzi da pesca più dannosi per la biodiversità. In tal senso, per evitare pericolosi colpi al settore, bisognerà pure prevedere delle misure dedicate alla riconversione delle tipologie di pesca ed al mantenimento dei livelli occupazionali".

Nell'ottica europea sono previste ingenti risorse per permettere la salvaguardia dei mari e l'avvio di un'economia blu basata sulla sostenibilità. Galvagno si auspica che la Sicilia partecipi ai bandi "Ocean Soil" e "Clima Ocean Soil", per complessivi 31 milioni di euro da spendere entro il 2030, finalizzati alla rigenerazione ambientale. (ANSA).