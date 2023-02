Confindustria, 4 milioni di lavoratori green entro il 2026

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Tra il 2023 e il 2026, imprese e Pa avranno necessità di circa 4 milioni di lavoratori con competenze green di alto e medio profilo. In tale contesto, diviene fondamentale l'inserimento in azienda di una figura professionale dotata di competenze trasversali in materia di Esg. E' quanto sottolineato in occasione dell'avvio da Venezia, capitale mondiale della Sostenibilità, del progetto di Confindustria e Federmanager, promosso con 4.Manager, incentrato sulla figura del Sustainability manager. L'iniziativa ha l'obiettivo di rilevare il fabbisogno delle imprese di competenze manageriali specifiche, evidenziando le skill di questa professionalità emergente e strutturando un percorso di formazione dedicato.

Secondo i dati dell'Osservatorio 4.Manager, che ha sondato un panel di oltre 4.000 imprese, il nostro sistema industriale ha aumentato del 5% ogni anno la richiesta di manager dotati di competenze sempre più precise nel settore green, oltre che qualificati in materia di criteri Esg, un mercato che dal 2021 è cresciuto del 19%. Complessivamente, le aziende prese in esame hanno dichiarato di aver acquisito nel corso degli ultimi tre anni: competenze manageriali (64%); competenze scientifiche (45%); competenze tecniche (73%). A tale riguardo, il Rapporto rivela che oltre il 50% delle grandi e medie imprese sta elaborando una strategia di trasformazione in funzione della sostenibilità, cercando professionisti in grado di comprendere tutti i processi aziendali, migliorando al contempo la pianificazione e la gestione.

"Per rendere la transizione una grande opportunità di sviluppo e innovazione, il fattore competenze svolge un ruolo fondamentale", ha affermato Katia Da Ros, vicepresidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, in occasione della prima tappa odierna, evidenziando che la sostenibilità "è l'unica dimensione possibile per continuare a crescere. Per questo siamo impegnati a supportare il nostro sistema in questo percorso".

"La crescita della domanda di competenze manageriali con green skill dimostra non solo che innovazione e sostenibilità sono intrinsecamente connesse ma soprattutto che la sostenibilità ha assunto un ruolo strategico per lo sviluppo del Paese, anche in risposta alle esigenze del mercato energetico e degli investimenti del Pnrr", ha commentato Stefano Cuzzilla, presidente 4.Manager e Federmanager: per questo "è importante che le istituzioni sostengano, anche sotto forma di incentivazione, tutte le aziende che inseriranno al loro interno figure specializzate in temi di Esg". (ANSA).