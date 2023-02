++ Sicilia: confermato adeguamento Istat indennità deputati ++

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - Confermata la norma sugli adeguamenti Istat delle indennità per i 70 parlamentari siciliani. L'Assemblea regionale ha appena respinto, con voto segreto, un emendamento che prevedeva l'abrogazione della norma della legge che nel 2014 aveva introdotto l'automatismo della rivalutazione delle indennità al costo della vita.

L'emendamento, al ddl stabilità in discussione, era stato presentato alla luce delle polemiche per gli 890 euro lordi in più in busta paga che gli onorevoli percepiranno quest'anno.

(ANSA).