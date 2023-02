Cybersicurezza: Confindustria AA, alzare soglia attenzione

(ANSA) - PORDENONE, 09 FEB - Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha inviato nelle scorse ore a tutti gli associati una lettera 'rossa' - massima priorità - nella quale ribadisce la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione sulle misure di sicurezza informatica.

«Esattamente un anno fa, avevo ricordato - spiega - come gruppi di hacker avrebbero potuto approfittare del particolare contesto internazionale in atto per i loro scopi illeciti; oggi devo constatare non solo la permanenza del pericolo ma, purtroppo, l'aggravamento della potenzialità di intrusione da parte di organizzazioni criminali.

Per questo motivo - aggiunge il presidente di Confindustria Alto Adriatico - ritengo indispensabile non solo ricordare alle imprese la necessità di dotarsi di sistemi di controllo e vigilanza ma anche mettere a disposizione tutte le competenze necessarie per scongiurare il pericolo».

Agrusti ha anche ricordato ai giovani esperti che l'ITS Alto Adriatico sta formando proprio in cybersecurity e che, ha detto, «hanno senza dubbio consapevolezza e qualità per dare una mano».

