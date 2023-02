Artigiani Cna favorevoli alla funicolare tra Merano e Scena

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - Il progetto di un collegamento tra Merano e Scena con un impianto a fune piace a oltre l'85% degli artigiani Cna del Meranese. L'associazione ha svolto un sondaggio tra i propri associati da cui risulta, riferisce una nota, che "per il mondo dell'artigianato Cna la funicolare è un'opportunità e avrà ripercussioni positive sulla mobilità di Merano".

Entrando nel dettaglio, oltre il 60% delle imprese dichiara che la funzione del progetto dovrebbe essere quello di una mobilità al servizio di residenti e turisti, per più del 30% invece l'impianto servirà in particolare ai residenti del comprensorio, in particolare i pendolari. Sulla questione, dibattuta, della stazione a valle della funicolare circa il 40% degli intervistati si esprime a favore di una zona tassativamente collegata con la stazione ferroviaria, mentre il 33,3% pensa che il luogo ideale sia via Karl Wolf.

Passando invece al tema del finanziamento dell'opera più della metà delle aziende intervistate optano per l'utilizzo delle risorse del Pnrr e la gestione pubblica del servizio, mentre per il 27,8% la soluzione più adatta sarebbe quella di un finanziamento privato e gestione privata del servizio. "Il finanziamento resta il nodo centrale - dichiarano il presidente provinciale di Cna Shv Alto Adige, Paolo Ferrazin e la vicepresidente di Cna Shv Alto Adige, Daniela Dal Col - Bisogna chiarire come verrà finanziato e se e quanto peserebbe la sua realizzazione sulle casse del comune di Merano". (ANSA).