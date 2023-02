Ex Ilva: Usb, non si acquista più minerale e aumenta Cig

(ANSA) - TARANTO, 07 FEB - "Abbiamo appreso che ci sarebbe una indicazione aziendale di non acquistare più minerale. E' intuibile uno scenario decisamente preoccupante: aumentano i lavoratori in cassa integrazione, anche sugli impianti in marcia come l'Agglomerato e gli Altoforni, e non si acquista più neanche quel che serve per andare avanti a regime ridotto, come è stato fatto finora. Questo alla faccia dei proclami all'indomani della riunione presso Confindustria a Roma, circa una imminente ripresa produttiva e molteplici investimenti sugli impianti". Lo afferma il coordinamento provinciale dell'Usb di Taranto in merito alla situazione dello stabilimento ex Ilva.

"La verità - aggiunge il sindacato - è invece sotto gli occhi: le risorse 'gentilmente' regalate all'azienda serviranno giusto per coprire i debiti, oltre questo si intravede già lo spettro del fallimento". L'Unione sindacale di base sostiene inoltre che "dalla giornata di lunedì, tutte le assenze dei dipendenti, comprese quelle per malattia se il lavoratore è già collocato in Cigs, verranno nuovamente convertite in cassa integrazione".

