Ha chiuso in calo a 131,7 punti il differenziale tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi, contro i 134 punti segnati in apertura e i 134,1 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano ha ceduto 6,6 punti al 3,84%, contro i 4,3 punti in meno di quello tedesco al 2,53%.



