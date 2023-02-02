Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 33 GIOVEDI' 02 FEBBRAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:38

          La Fed alza i tassi dello 0,25%, salgono ai massimi dal 2007

        2. 20:32

          Wartsila presenta piano, per sindacato punti da chiarire

        3. 18:55

          Fabbisogno: Mef, a gennaio in forte aumento a 7 miliardi

        4. 18:34

          Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, vola Ovs

        5. 18:15

          Gas: prezzo chiude in rialzo, vicino 60 euro

        6. 18:09

          Spread Btp-Bund chiude poco mosso a quota 200 punti

        7. 18:09

          Auto: partenza sprint per mercato Italia, +19% a gennaio

        8. 17:52

          Borsa: Europa chiude fiacca in attesa Fed e Bce

        9. 17:41

          Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,39%

        10. 17:18

          Eataly: Alberto Colombo nuovo cco

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie