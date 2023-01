Pensioni: Covip,nel 2022 crollo rendimenti fondi, oltre 10% (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Alla fine del 2022, sottolinea la Covip nel suo Report, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 10,3 milioni, in crescita di 564mila unità (+5,8%) rispetto alla fine del 2021. A tali posizioni, che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti di 9,2 milioni (+5,4%).

Nei fondi negoziali si registrano 349mila posizioni in più rispetto alla fine dell'anno precedente (+10,1%), per un totale di 3,806 milioni. L'incremento continua a dipendere soprattutto dall'apporto delle adesioni contrattuali (circa 200mila), ossia quelle basate sui contratti collettivi che prevedono l'iscrizione automatica dei nuovi assunti e il versamento di un contributo minimo a carico del datore di lavoro. Quest'anno ha contribuito alla crescita delle posizioni in essere l'attivazione dell'adesione anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso per i neo-assunti del pubblico impiego (circa 80mila).

Nelle forme pensionistiche di mercato, si rilevano 106mila posizioni in più nei fondi aperti (+6,1%) e 84mila posizioni in più nei Pip "nuovi" (+2,3%); alla fine di dicembre, il totale delle posizioni in essere in tali forme è pari, rispettivamente, a 1,842 milioni e 3,697 milioni di unità. Poi ci sono quasi un milione di posizioni tra Pip vecchi e fondi preesistenti.

La Covip sottolinea che con il calo dei mercati finanziari i rendimenti dei fondi integrativi sono stati negativi per circa il 10% nel 2022 a fronte di una rivalutazione del Tfr positiva per l'8,3%. Le risorse destinate alle prestazioni sono, a fine dicembre 2022, pari a 205 miliardi di euro con una riduzione di 7,7 miliardi per effetto delle perdite in conto capitale determinate dall'andamento dei mercati finanziari. Nel 2022 i contributi incassati da fondi negoziali, fondi aperti e Pip sono stati pari a 13,9 miliardi di euro (+4,2%). (ANSA).