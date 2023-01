Francia: pensioni, Macron sta con premier,domani la protesta

(ANSA) - PARIGI, 30 GEN - Alla vigilia della seconda giornata di protesta in Francia contro la riforma delle pensioni, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, in visita in Olanda, ha ribadito il suo totale appoggio alla premier, Elisabeth Borne, che ha affermato ieri che l'aumento dell'età pensionabile a 64 anni "non è più negoziabile".

Alla domanda di un giornalista sulla presa di posizione della Borne, Macron ha risposto: "sì, la sostengo". Aggiungendo poi che la riforma delle pensioni "è indispensabile, quando la si paragona al resto d'Europa e se si vuole salvare il nostro sistema per ripartizione". (ANSA).