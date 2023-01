Fisco: Pd Firenze, strano qui Iv abbia posizioni diverse

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - "Reputiamo strano che ci siano diverse posizioni nei rappresentanti di Iv, in Città metropolitana così come in altri Comuni le cose sono andate diversamente rispetto a quanto successo oggi a Palazzo Vecchio.

Le giustificazioni addotte dalla consigliera Felleca peraltro avevano ben poco a che vedere con la delibera, soprattutto nel passaggio che riguardava la presenza del ministro Tajani". Lo ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Vecchio Nicola Armentano commentando il voto di astensione del consigliere Iv Barbara Felleca sulla delibera relativa al diniego dello stralcio delle cartelle esattoriali.

Armentano ha annunciato anche che presto sarà fatto un incontro con i gruppi di maggioranza, ovvero Pd, Lista Nardella e Iv: "A breve faremo un incontro con Felleca e Dardano nell'ottica di continuare a lavorare assieme senza inutili divisioni", ha affermato. (ANSA).