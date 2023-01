Codice Appalti:Confcommercio,su ristorazione escludere extra

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Negli appalti pubblici per la ristorazione collettiva "sarebbe opportuno escludere dai bandi di gara i servizi che non riguardano la somministrazione dei pasti". Per questi servizi "bisognerebbe assicurare una quotazione separata". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, in audizione alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del Codice Appalti. (ANSA).