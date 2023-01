Codice Appalti: Cna-Confartigianato, lotti siano obbligatori

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Negli appalti pubblici "vanno individuate norme che rendano obbligatoria la suddivisione in lotti", poiché al momento "a piccole e medie imprese è inaccessibile l'83% del mercato degli appalti pubblici". Lo ha detto Mario Pagani della Confederazione nazionale artigiani (Cna) (in rappresentanza anche di Confartigianato), in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti.

Per Pagani "nell'aumentare la soglia degli affidamenti diretti, è necessario aumentare la previsione delle rotazioni, per garantire spazio alle Pmi". Cna e Confartigianato "auspicano percorsi formativi per il personale dei piccoli Comuni, e solo dopo la qualificazione del personale si potrà procedere all'aggregazione delle stazioni appaltanti". Le due associazioni "consigliano massima cautela nell'accentrare le stazioni appaltanti, per evitare un accentramento del mercato".

Per Cna e Confartigianato, "l'appalto integrato va usato solo per le grandi opere, mentre per le piccole potrebbe impedire l'accesso agli appalti per le Pmi". (ANSA).