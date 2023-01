++ Commercio extra Ue:Istat, nel 2022 saldo negativo 25,5 mld ++

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Nel complesso del 2022, l'export verso i paesi extra Ue registra una crescita del 20,2%, spiegato per un terzo dall'aumento delle vendite di beni di consumo non durevoli mentre l'import registra una crescita molto più marcata (+54,3%) e per quasi due terzi dovuta ai maggiori acquisti di prodotti energetici. Lo rileva l'Istat. Il 2022 si chiude con un deficit commerciale che supera i -25,5 miliardi di euro, a fronte di un avanzo di circa 38 miliardi del 2021. (ANSA).