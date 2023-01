Cooperazione: Vogrig prima presidente donna Legacoop Fvg

(ANSA) - UDINE, 27 GEN - Michela Vogrig, dal 2009 presidente del consorzio Cosm, è la prima donna a guidare Legacoop Fvg, l'associazione delle cooperazione che conta in regione quasi 210.000 soci e un valore della produzione di 1,21 miliardi di euro.

Vogrig, che è anche la prima presidente nella storia di Legacoop Fvg a provenire dal mondo delle cooperative sociali, è stata eletta oggi a Udine al termine del 15° congresso della Lega delle Cooperative, aperto dal presidente uscente Livio Nanino, il quale ha deciso di non ricandidarsi.

"Per l'immediato futuro - ha dichiarato la neoeletta presidente - servono politiche associative in grado di interpretare un contesto in rapida e mutevole evoluzione, una discontinuità generazionale e di genere, non solo dichiarata ma agita, in grado di affrontare con un "altro passo" e da prospettive diverse le nuove sfide che ci incalzano. La sfida che ci attende - ha aggiunto Vogrig - è quella di essere un'associazione in grado di stare a fianco delle imprese, attuare un'efficace rappresentanza, interpretare le trasformazioni in atto e attivare risposte concrete e tempestive". (ANSA).