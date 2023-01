Legacoop Campania, inflazione pesa ma aumenta lavoro con Pa

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Stiamo lavorando in questo momento storico sulle difficoltà che ci sono in Campania e in generale in Italia, che impongono alle famiglie e alle imprese un rincaro delle tariffe energetiche e anche una ricaduta sui prezzi delle materie prime e sulla fornitura delle stesse materie. E' un lavoro duro perché ha influenze anche sull'economia in Campania in maniera negativa e porta all'aumento di lavoro povero, precarietà e lavoro nero". Così la presidente uscente e. che va verso la conferma, di Legacoop Campania Anna Ceprano, apre la tredicesima edizione del congresso di Legacoop Campania iniziato oggi a Napoli. Un movimento di cooperative che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori in tutti i campi, dalla cultura all'industria, all'agricoltura e che vede Legacoop in campo perché "le cooperative nascono dai bisogni dei territori - spiega Ceprano - siamo in ascolto e interpretiamo bisogni e necessità trasformandoli in servizi o produzione. Lavoriamo in tutti i campi su due direttrici fondamentali: il primo sono le coop di comunità per le aree interne, che questo Pnrr non aiuta a causa di errori di mancanza di ascolto nella scritture. Poi c'è il fronte dei workers buyout, cioé le fabbriche recuperate dai lavoratori: abbiamo già operato con la Wbo Intalcables a Caivano dove abbiamo salvato 57 posti di lavoro e dopo diversi anni la copperativa va molto bene. Un'operazione che siamo pronti a fare in altre industrie, perché siamo a disposizione di sindacati e della Regione e siamo riusciti a fare operazioni di recupero a costo quasi zero per il pubblico".

Tra i temi del congresso 2023 il legame pubblico-privato: "Su questo - spiega Ceprano - scontiamo una difficile interlocuzione con la pubblica amministrazione. Il partenariato pubblico-privato è previsto anche dalla giurisprudenza e nello scorso Governo c'è stata un'apertura importante su questo fronte in cui noi ci metteremo esperienza e saperi ma ci serve l'ascolto della pa. Penso ancora al Pnrr su cui mancano professionalità come uffici di progettazione soprattutto nei piccoli Comuni delle aree interne e noi siamo a disposizione. La pubblica amministrazione a macchia di leopardo ha compreso l'importanza di questa collaborazione inedita che però in alcuni comuni del Centronord si è rivelata molto efficace recuperando anche molti posti di lavoro. In Campania con la Regione il rapporto esiste e va bene ma chiediamo di incrementare la collaborazione per la nostra esperienza pronta a essere a beneficio della collettività. La Regione sta facendo sforzi e ci è accanto come dimostra il vicepresidente Bonavitacola che è qui stamattina, noi siamo pronti ad aiutarli". Ceprano chiude chiedendo anche un maggior controllo sulla regolarità di tante coop: "Ricordo che c'è - spiega - una distizione tra le coop spurie e le coop controllate dagli organismo delle Coop nazionali con ispezioni e revisioni. Noi da tempo lavoriamo, e lo abbiamo fatto anche con una raccolta firme, per una proposta di legge sull'accentuare i controlli sulle coop che devono funzionare sempre, perché ci aiuta a mettere in evidenza e colpire le realtà coop che rispondono solo a se stesse e a interesse privati e non sono vere cooperative". (ANSA).