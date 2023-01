Sace: al via il corso per le imprenditrici del Sud

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Mef e specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese, ha lanciato 'Women in Export Obiettivo Sud', un nuovo percorso formativo specialistico e gratuito, pensato per valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali.

L'iniziativa, in partenza il 25 gennaio e promossa da Sace in partnership con Microsoft Italia e Ups, punta a supportare la crescita sostenibile e inclusiva delle Pmi del Mezzogiorno nella doppia transizione digitale ed ecologica e ad accrescere la capacità di condivisione di competenze e la creazione di sinergie settoriali tra imprese femminili del Sud.

"Con questa iniziativa intendiamo contribuire a sviluppare per il Sud una politica industriale improntata all'innovazione e alla sostenibilità, puntando a rafforzare il capitale intellettuale femminile, anche grazie alle opportunità innescate dal Pnrr", spiega Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. Il corso è rivolto a 80 aziende a conduzione femminile del Sud. Potranno partecipare imprenditrici, manager e quadri impegnate direttamente nella definizione del cambiamento di strategia aziendale in un'ottica sostenibile, digitale e di respiro internazionale. (ANSA).