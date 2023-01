Sicilia:bando per pmi, 36mln per competitività e innovazione (2)

(ANSA) - PALERMO, 10 GEN - "Sono misure interessanti e apprezziamo il lavoro dell'Irfis", ha detto in conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, assieme all'assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, al dirigente generale del Dipartimento Carmelo Frittitta e al direttore dell'Irfis Giulio Guagliano.

"Abbiamo abolito il click-day che non condividiamo, perché per noi non è un metodo per valutare il progetto in modo meritocratico - ha spiegato Tamajo - L'avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni. Lo scopo del mio assessorato è di supportare la competitività delle imprese attraverso strumenti finanziari. Ho dato mandato a miei uffici e all'Irfis per attivare le procedure amministrative in tempi certi: i tempi lenti sono elemento di grande debolezza per il rilancio dell'imprenditoria. Abbiamo stilato un contratto con Irfis prevedendo anche penali in caso di ritardi. Per quanto riguarda le risorse sarà cura dell'assessorato eventualmente implementarle con la nuova programmazione per scorrere graduatorie e immettere liquidità". Per Frittitta si tratta di una misura "che si rivolge alle imprese resilienti, che nonostante la pandemia e gli effetti nefasti del caro energia hanno dimostrato di essere competitive".

"E' uno strumento di politica economica regionale - ha aggiunto Guagliano - L'Irfis nel periodo pandemico ha finanziato ben 20 mila imprese, questa è la prima vera iniziativa di sostegno alla ripresa degli investimenti. Finanziarie la ripresa degli investimenti è la vera scommessa. Cerchiamo imprese che hanno la capacità di realizzare l'investimento, di rimanere sul mercato e la capacità di rimborso del prestito. E auspichiamo che ci siano richieste superiori ai 36 milioni, perché questa misura può diventare una iniziativa strutturale, a valere sulle risorse del nuovo programma comunitario. Ci aspettiamo di misurare l'impatto di questa iniziativa sulle assunzioni o sui fatturati delle singole imprese. Il finanziamento agevolato è tasso a zero per 12 anni con 2 anni di pre-ammortamento". (ANSA).