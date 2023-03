(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Le autorità americane aviano un'azione contro Binance, la maggiore piattaforma di scambio di criptovalute, e il suo amministratore delegato Changpeng Zhao per violazione delle norme sul trading e sui derivati. La Commodity Futures Trading Commission ha presentato una causa al tribunale di Chicago spiegando che Binance ha offerto ai trader americani contratti per future e opzioni non registrati e non ha attuato le norme antiriciclaggio. (ANSA).

