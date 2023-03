(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - La Sec accusa l'attrice Lindsay Lohan e il pugile Jake Paul di aver guadagnato promuovendo criptovalute, in violazione delle norme che tutelano gli investitori. Le due star avrebbero illegalmente promosso i token Trx e Btt senza precisare di ricevere compensi. Le due celebrità, secondo quanto riportato dai media americani, hanno patteggiato le accuse senza ammettere o negare ciò di cui la Sec li accusati. Di recente molte star sono state accusate della autorità americane di aver promosso asset digitali e criptovalute senza esplicitare che ricevevano compensi per farlo. (ANSA).

