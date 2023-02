Urso, tour in Europa, proposte per la politica industriale Ue

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Riteniamo che si debba alzare il livello di ambizione: è necessaria oggi più che mai una politica europea assertiva, competitiva e solidale". Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sintetizza così il senso delle proposte che porterà avanti incontrando oggi alle 1330 a Praga ministro dell'industria della Repubblica Ceca, Jozef Síkela, e alle 1730 a Budapest il ministro dello Sviluppo Economico d'Ungheria, Márton Nagy, mentre nella stessa giornata il viceministro Valentino Valentini avrà colloqui telefonici con gli omologhi di Grecia, Bulgaria e Romania. Il "tour delle capitali" del ministro continuerà lunedì con gli incontri a Stoccolma con il commissario europeo al mercato interno e ai servizi, Thierry Breton, con il ministro svedese del Clima e delle Imprese, Ebba Busche e con il ministro portoghese dell'Economia e della Transizione Digitale, Pedro Siza Vieira, mentre il viceministro Valentini avrà negli stessi giorni altri colloqui con gli analoghi ministri di Croazia, Austria, Cipro e Spagna. Sulla nuova politica industriale europea - sottolinea il ministero - il negoziato vero e proprio inizia adesso e proseguirà per due mesi sino al Consiglio europeo del 23-24 marzo. Ed "occorre maggior ambizione". Sono quattro i principali punti su cui si basa la posizione italiana per rendere davvero efficace la proposta europea: il primo è agire in una logica di 'pacchetto sull'industria'. La discussione sugli aiuti di Stato deve aver luogo contestualmente a quella sulla revisione della governance economica e sulla necessità di costruire una capacità fiscale centrale, sulla scorta dell'esperienza positiva di NextGenerationEU e/o SURE. La decisione deve essere complessiva Poi, indica ancora il ministero - migliorare la proposta di revisione delle regole europee sugli aiuti di Stato per garantire un'effettiva ed efficace semplificazione e velocizzazione delle procedure, premessa necessaria per una reale competitività delle imprese europee. In particolare per i settori strategici e garantendo che non vi siano differenti potenzialità nell'utilizzo degli strumenti che di fatto favoriscano i paesi con maggior capacità fiscale. Terzo punto: affermare con chiarezza il principio di solidarietà. Quindi, definire con chiarezza i settori da supportare e le modalità di finanziamento, funzionamento e le tempistiche di attivazione del Fondo sovrano europeo, assolutamente necessario per sostenere il sistema delle imprese in una logica di coesione e competitività. (ANSA).

