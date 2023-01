Panetta, euro digitale non sarà mai una moneta programmabile

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - "L'euro digitale non sarà mai una moneta programmabile". Lo segnala il componente del board della Bce, Fabio Panetta, in un intervento sull'euro digitale alla commissione affari economici e monetari al Parlamento europeo. Moneta programmabile sono ad esempio i bitcoin. "La Bce non fisserebbe alcuna limitazione su dove, quando o a chi le persone possono pagare con un euro digitale. Ciò equivarrebbe a un voucher - aggiunge -. E le banche centrali emettono denaro, non voucher". Rispetto alle preoccupazioni sulla privacy, come banca centrale "proponiamo di non avere accesso ai dati personali", poi spetterà ai colegislatori "decidere l'equilibrio tra la privacy e altri importanti obiettivi di politica pubblica, come la lotta al riciclaggio di denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la prevenzione dell'evasione fiscale o la garanzia di conformità alle sanzioni", ha aggiunto. In Bce "stiamo lavorando a soluzioni che preservino la privacy per impostazione predefinita e per progettazione, dando così alle persone il controllo dei propri dati di pagamento", ha detto segnalando quindi la stretta collaborazione con il Garante europeo della protezione dei dati e con il Comitato europeo per la protezione dei dati. (ANSA).

Ottieni il codice embed