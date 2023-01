Gas: Italia in prima fila su espansione bacino Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 GEN - L'annuncio argentino della firma di un accordo di integrazione energetica con il Brasile, per avviare la fornitura di gas dal bacino patagonico di Vaca Muerta (la seconda riserva di gas non convenzionale al mondo) alla regione di Rio Grande do Sul, uno dei principali poli industriali del gigante verde-oro, avrà un impatto diretto su tutta la catena produttiva che si concentra sul bacino, dove sono già presenti varie aziende italiane radicate in Argentina. Tra le aziende che insistono su Vaca Muerta c'è la holding italo-argentina Techint, che attraverso la succursale Tenaris ha ottenuto la concessione per la fornitura dei tubi per il primo tratto del gasdotto di 500km (da Vaca Muerta alla regione argentina di Santa Fè) e potrebbe ambire ad aggiudicarsi anche la concessione del secondo tratto che porterà il gas alle porte dell'Amazzonia. Attraverso la succusale Tecpetrol, Techint è uno dei principali operatori anche nella parte estrattiva. Proprio sul fronte del gas, lo scorso inverno Tecpetrol ha estratto 20 milioni di metri cubici giornalieri dall'area in concessione denominata 'Fortin de Piedra' e mira ad arrivare a 23 milioni di metri cubici giornalieri il prossimo inverno. Presente come uno dei principali produttori del bacino patagonico anche Pan American Energy, holding di Alejandro Bulgheroni che, attraverso un accordo con la Camera di commercio italiana in Argentina, promuove la sinergia tra Pmi italiane e locali del settore del mining. (ANSA).

