Moody's rivede al rialzo la crescita dell'Italia per il 2023 a +0,3%

L'agenzia Moody's rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia nel 2023. Il pil del Belpaese è atteso crescere quest'anno dello 0,3% rispetto al -1,4% precedentemente stimato. La revisione è legata al calo dei prezzi dell'energia e ai minori rischi di carenze energetiche.

Anche le prospettive economiche per Eurolandia nel 2023 sono migliorate: Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'area euro al +0,5% quest'anno in seguito al fatto che i timori peggiori su uno shock energetico a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non si sono materializzati.

I rischi all'economia globale persistono nonostante le recenti sorprese positive, afferma Moody's nel suo Global Macro Outlook. L'agenzia di rating prevede che l'inflazione nelle economie del G20 continuerà a rallentare ma un "calo sostenuto agli obiettivi" delle banche centrali "non è garantito". Gli istituti centrali - mette in evidenza Moody's - manterranno una politica monetaria restrittiva più a lungo du quanto atteso dai mercati finanziari.