Mps in Borsa chiude in calo del 5,4%

Banca Monte dei Paschi di Siena chiude pensante in Borsa con i timori per una nuova indagine per la vicenda dei crediti deteriorati (Npl). Il gip di Milano Teresa De Pascale ha disposto l'imputazione coatta per cinque persone tra cui l'ex ad Marco Morelli e gli ex presidenti Alessandro Falciai e Stefania Bariatti per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato in merito ai bilanci 2016 e 2017. Il giudice ha inoltre obbligato la loro 'iscrizione', assieme a quella dell'ex dirigente Nicola Clarelli, per truffa aggravata. A Piazza Affari il titolo ha concluso la seduta in calo del 5,4% a 4,82 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA