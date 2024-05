Seduta in rialzo per il prezzo del gas, con i timori per le tensioni geopolitiche. Al termine della contrattazioni le quotazioni registrano un aumento dell'1% a 33,9 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo ha messo a segno un rialzo del 4,7 per cento.



