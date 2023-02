Ivass congela i riscatti delle polizze Eurovita

L'Ivass congela i riscatti delle polizze di Eurovita, compagnia commissariata lo scorso 31 gennaio, per arginare la fuga della clientela e un possibile smottamento del capitale. In serata l'istituto di vigilanza, con un provvedimento pubblicato sul suo sito ha sospeso temporaneamente, fino al 31 marzo "la facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione". Dopo l'azzeramento dei vertici negli scorsi giorni e la nomina, come commissario, di un manager esperto del comparto come Alessandro Santoliquido (già ceo di Amissima), la misura si è resa necessaria.

La gravità del provvedimento (paragonabile a un congelamento dei depositi bancari) è giustificata dalla necessità di bloccare l'emorragia che rischiava di aggravare irrimediabilmente la situazione della compagnia e vederci ben chiaro sulla situazione dei conti. 'Salvi' saranno coloro che chiedono riscatti e anticipazioni delle pensioni complementari e su chi ha presentato richieste di riscatto ai sensi delle condizioni contrattuali, anteriormente alla sospensione, disposta per le ore 20.00 di stasera (lunedì).

Si vedrà ora quale sarà il futuro della compagnia e le mosse dell'azionista di controllo Cinven che aveva, secondo voci apparse sulla stampa, messo in vendita il gruppo per fare fronte alle richieste di capitale avanzate dall'Ivass (si parlava di 150 milioni di euro). Un possibile interesse, sempre secondo la stampa specializzata, era arrivato dal fondo Jc Flower che avrebbe poi ritirato l'offerta.