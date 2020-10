Dazi, Wto autorizza l'Ue a ritorsione da 4 miliardi contro Usa

Il Wto ha autorizzato formalmente l'Ue a imporre dazi per 4 miliardi di dollari sui prodotti americani nell'ambito della controversia sull'aviazione civile, che vede coinvolte Boeing e Airbus. Nello stesso contesto, dall'ottobre scorso Washington colpisce i prodotti europei con tariffe da 7,5 miliardi di dollari. "Per noi il risultato migliore sarebbe un accordo negoziato con gli Usa", ha ribadito il vicepresidente della Commissione Ue con delega al commercio Valdis Dombrovskis. Senza un accordo del genere, ha aggiunto, "l'Ue agirà in linea con la decisione del Wto".