Leonardo, nel primo trimestre utile sale da 40 a 459 milioni

Leonardo chiude i conti del primo trimestre 2024 con un risultato netto pari a 459 milioni di euro, rispetto ai 40 milioni dello stesso periodo del 2023, che include oltre al risultato netto ordinario la plusvalenza a seguito della valutazione al fair value del gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale. L'azienda conferma le guidance per l'intero anno rese note a marzo.

Il risultato netto ordinario, pari a 93 milioni di euro (40 milioni nel primo trimestre 2023) "riflette il miglioramento dell'Ebit, parzialmente compensato dal maggior carico fiscale rilevato nel periodo".

I ricavi, pari a 3.664 milioni, aumentano del +20,8%, in crescita "in tutti i settori di business. Di particolare rilievo l'apporto dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri" L'Ebita, a 182 milioni "riflette evidenzia la società - la solida performance dei business del gruppo, presentando una significativa crescita rispetto ai primi tre mesi del 2023 (+73,3%, +67,0% sul dato proforma) in quasi tutti i settori".





