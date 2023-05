Borsa: l'Europa gira in calo con il petrolio, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Le Borse europee girano in calo nel finale di seduta, con il petrolio e i rendimenti del titoli di Stato in ribasso. Sui mercati su guarda con cautela all'accordo negli Usa sul tetto del debito in vista del via libera del congresso.

Marciano in calo Londra e Parigi (-1,2%). Male anche Milano (-0,2%), Madrid (-0,1%) e Francoforte (-0,6%). I listini sono appesantiti dall'energia (-2,3%) e dalla farmaceutica (-1,6%).

In calo anche le Tlc (-0,7%) e le banche (-1,4%).

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 181 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,14% (-12 punti base). In flessione anche il bund tedesco che cede 9 punti al 2,33%.

Scendono i tassi dei Paesi 'periferici' con la Spagna al 3,38% (-12 punti) e la Grecia al 3,74% (-5 punti).

A Piazza Affari scivola l'energia con Tenaris (-3,3%), Eni (-2,3%) e Saipem (-2%). Vendite sulle banche con Bper (-1,4%) e Banco Bpm (-1,6%). Nel listino principale si mette in mostra Prysmian (+2,9%). (ANSA).