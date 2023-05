Borsa: Europa a due velocità, bene i future su Wall Street

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Piazza Affari prosegue in rialzo a metà seduta, con il Ftse Mib che avanza dello 0,4% in un'Europa a due velocità, dove Francoforte e Madrid avanzano dello 0,5% e dello 0,3% e Londra e Parigi cedono lo 0,5% e lo 0,4%. Diverso il discorso Oltreoceano dove le prospettive legate agli sviluppi dell'intelligenza artificiale mettono le ali ai future sul Nasdaq (+1,1%), che staccano S&P 500 (+0,5%) e Dow Jones (invariato).

Gli investitori guardano con cauto ottimismo all'accordo sul debito americano, che deve superare l'esame del congresso, mentre il dato sull'inflazione spagnola alimenta le speranze di un raffreddamento dei prezzi nell'Eurozona, contribuendo al calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Quelli dei Btp scendono di sette punti base, al 4,205%, mentre lo spread con il Bund si restringe di due punti a quota 182.

A Piazza Affari brillano Prysmian (+3,8%) e Stm (+3,4%) davanti a Moncler (+1,7%), A2A (+1,7%) ed Erg (+1,5%) mentre soffrono Interpump (-1,6%), Recordati (-1,4%) e Tenaris (-1,3%) mentre in Europa si mettono in luce titoli del lusso, dei chip e delle utility.

Sul fronte energetico il gas prova a riagganciare quota 25 euro al megawattora (+1,1% a 24,84 euro) al termine di una mattinata incerta. (ANSA).