Borsa: l'Europa parte bene per il debito Usa, Londra chiusa

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Avvio positivo sui listini europei dove Francoforte guadagna lo 0,52% e Parigi lo 0,49% grazie all'accordo sul tetto al debito Usa, che peraltro deve ancora ottenere il via libera dal Congresso.

Londra è chiusa per lo spring bank holiday e sono fermi per la Pentecoste Zurigo e alcune piazze del nord Europa: Copenhagen, Oslo e la borsa islandese.

Wall Street rimarrà chiusa per il memorial day. (ANSA).