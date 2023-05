Al Festival dell'economia di Trento la premier Giorgia Meloni

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - L'Italia del futuro, il Pnrr, il sistema bancario e la transizione energetica. Sono questi alcuni dei principali temi che saranno affrontati nel corso della seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, è giunta alla sua 18/a edizione.

Momento centrale della giornata sarà l'intervento della premier Giorgia Meloni in videocollegamento. Numerosi saranno gli eventi con esponenti del governo tra cui il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, della Giustizia, Carlo Nordio, dell'Interno, Matteo Piantedosi.

In mattinata il Gruppo 24 ORE presenterà il Manifesto per l'educazione finanziaria. Si tratta di una iniziativa finalizzata ad accrescere la consapevolezza e la cultura finanziaria dei giovani e delle famiglie italiane. Nel corso degli incontri è prevista la presenza di numerosi imprenditori e manager, tra cui Francesco Gaetano Caltagirone e Luca De Meo, ed esponenti del mondo bancario con il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il presidente del consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, ed il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. (ANSA).