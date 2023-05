Il Fondo Cometa vota contro la rielezione di Bezos in Amazon

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Il Fondo Cometa ha votato contro la rielezione del presidente esecutivo Jeff Bezos all'assemblea degli azionisti di Amazon. Lo rende noto lo stesso fondo previdenziale di categoria dei metalmeccanici, che con 13 miliardi di patrimonio è anche il principale fondo pensione in Italia. All'assemblea del colosso della distribuzione online il Fondo Cometa ha votato su 23 punti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti umani, civili e sindacali, l'equità retributiva e la sostenibilità ambientale. Tra i 'no' espressi da Cometa quello che riguarda le "gravi controversie" in cui è coinvolta Amazon, che, ricorda il fondo, comprendono "la violazione dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani e le discriminazioni razziali e di genere". "Il salario mediano delle donne impiegate a tempo pieno - prosegue il fondo - è del 17% inferiore a quello degli uomini, mentre discrepanze notevolmente maggiori si riscontrano tra le 'minoranze': ‐37% per le donne di colore, ‐40% per le native americane, ‐45% per le ispano‐americane".

Cometa si è anche opposto alle remunerazioni del top management per il 2022, non collegate al raggiungimento di obiettivi finanziari, operativi o di sostenibilità sociale o ambientale.

La strategia di intervento di Cometa nelle assemblee per il rispetto dei diritti umani e in coerenza con i valori espressi dal contratto nazionale dei metalmeccanici è stata più volte ribadita dal presidente Riccardo Realfonzo. "Nel corso del 2022 - dichiarava lo scorso gennaio inaugurando la sede di Milano - abbiamo varato una nuova politica di voto nelle assemblee delle società in cui investiamo, orientandolo secondo i principi del contratto nazionale dei metalmeccanici, un modello sociale avanzato, fatto di diritti, pari opportunità e rispetto dell'ambiente". Per gestire il voto nelle assemblee Cometa si è rivolta all'advisor Frontis Governance ed è "pronta al disinvestimento", ha spiegato Realfonzo, "nel caso in cui le le aziende non rispettino le nostre indicazioni". (ANSA).