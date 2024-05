Il caso superbonus con le frizioni tra Tajani e Giorgetti? "Sono sicuro che si troverà una soluzione come in questo anno e mezzo di governo si è sempre trovata". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Rtl spiegando, comunque, che il dossier "non è sulla sua scrivania".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA