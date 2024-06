Zerocalcare al top della classifica generale Giornale Libreria

Zerocalcare con Quando muori resta a me (Bao Publishing) è in cima alla classifica generale dei libri più acquistati tra il 22 aprile e il 19 maggio 2024 del Giornale della Libreria. Il graphic novel del fumettista romano è primo anche nella classifica dei fumetti davanti a Che spasso! (Tunué) di Pera Toons, all'ottavo posto in classifica generale. Il secondo libro più venduto del mese è Un animale selvaggio (La nave di Teseo) di Joel Dicker, primo nelle precedenti quattro settimane. Chiude il podio La donna che fugge (Sellerio) di Alicia Giménez-Bartlett, nuovo capitolo della saga dell'ispettrice Pedra Delicado. Al quarto posto si piazza Ricordatemi come vi pare (Mondadori), nuovo titolo postumo di Michela Murgia, primo nella classifica dei saggi. Al quinto Pioggia (Einaudi) di Maurizio De Giovanni, ultima indagine dei Bastardi di Pizzofalcone, primo della narrativa italiana, e al sesto Cuore nascosto (Mondadori) ultimo romanzo del regista Ferzan Ozpetek. Settimo, ma primo nella classifica di manualistica, Io, te, l'amore (Rizzoli) di Stefania Andreoli. In nona posizione Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez (PaperFIRST) di Selvaggia Lucarelli, che è secondo tra i saggi. Chiude la Top Ten In nome della libertà. La forza delle idee di Silvio Berlusconi (Piemme) di Paolo Del Debbio (Piemme), terzo nella saggistica. Tra i libri per bambini, in vetta Io gomitolo, tu filo (De Agostini) di Alberto Pellai che fa retrocedere al secondo posto Harry Potter e la pietra filosofale (Salani) di J.K. Rowling. A chiudere il podio il sempreverde Piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry nell'edizione Newton Compton da 3,9 euro. Ogni 4 settimane il Giornale della Libreria, testata dell'Associazione Italiana Editori, pubblica online l'elenco dei 100 libri più venduti e le classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti.



