Borsa: Milano fiacca con le banche e Unipol, vola DoValue

Dopo un avvio positivo Piazza Affari gira in calo, appesantita dall'andamento dei bancari dopo la decisione della Bce di tagliare i tassi. Il Ftse Mib cede lo 0,31% con Popolare di Sondrio (-1%), Bper (-1%), Unipol (-0,9%), Iveco (-0,9%), Ferrari (-0,9%), Mps (-0,9%), Prysmian (-0,9%) e Intesa (-0,7%) in testa ai ribassi. In controtendenza, invece, Nexi (+1,2%) con Tenaris (+0,9%), Leonardo (+0,4%) e Azimut (+0,3%). Fuori dal Ftse Mib s'impenna DoValue (+6,7%) dopo la firma dell'accordo vincolante per rilevare Gardant, accompagnato da una manovra di rifinanziamento e rafforzamento patrimoniale per far fronte alle scadenze obbligazionarie, seguita da Newlat (+4,7%) e Aedes (+4,5%).



