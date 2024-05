Borsa: Hong Kong apre a -0,31%, attesi dazi Usa su e-car Cina

Le borse di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen aprono la seduta negative, sulle attese dell'annuncio dei dazi Usa a carico dell'import dei prodotti made in China a basso impatto energetico a partire dalle e-car e sul dato sui prezzi al consumo di aprile sempre sul filo della deflazione.

L'indice Hang Seng cede nelle primissime battute lo 0,31%, scivolando a 18.904,58 punti. Il Composite di Shanghai perde lo 0,48% a 3.139,48, mentre quello di Shenzhen lo 0,75% a quota 1.770,38.

I prezzi al consumo di aprile diffusi nel fine settimana hanno mostrato segnali di miglioramento in Cina, con una crescita annua ad aprile dello 0,30% a fronte di attese a +0,10%, lo stesso dato del mese precedente. Su base congiunturale il rialzo è stato dello 0,1% contro il -1% di marzo, pari alla frenata più brusca degli ultimi tre anni.

Secondo l'Ufficio nazionale di statistica i prezzi alla produzione sono risultati invece saldamente ancorati nella spirale deflattiva per il 19mo mese consecutivo: la contrazione ad aprile è stata del 2,5%, meglio del -2,8% di marzo ma peggio del 2,3% stimato alla vigilia dagli analisti.



