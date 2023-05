Al via tiny forest per aumentare la biodiversità in città

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, ha realizzato in collaborazione con la Società botanica italiana tre "Tiny Forest", ovvero tre microforeste nei territori comunali di Roma e Caserta, che serviranno ad aumentare la biodiversità, a mitigare l'impatto della crisi climatica e, nel contempo, a studiare l'impatto di questo sistema di forestazione sulla riduzione degli inquinamenti.

Lo rende noto Terna spiegando che il progetto coinvolge tre cooperative sociali e che ciascuna Tiny Forest misura circa 200 metri quadrati e ospita 400 piantine. Il team della Società botanica italiana ha studiato le comunità vegetali locali e identificato le specie maggiormente idonee alla piantumazione: in totale sono state utilizzate 7 specie arboree e 11 specie arbustive, per un totale di 18 specie diverse, in linea con le caratteristiche dei territori e della Regione bioclimatica mediterranea.

I risultati della sperimentazione serviranno a definire delle linee guida per l'identificazione delle migliori specie e delle migliori associazioni vegetali per realizzare altre Tiny Forest sul territorio italiano.

Le tre microforeste "sono comunità vegetali piccole ma molto efficienti in quanto riproducono associazioni forestali naturali secondo il metodo del botanico giapponese Akira Miyawaki" che prevede regole molto stringenti per aumentare la velocità di crescita delle foreste, lo sviluppo della biodiversità all'interno di questi microboschi e la loro capacità di assorbimento della CO2.