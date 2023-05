Il Tribunale Ue boccia l'ok ad aumento capitale di Lufthansa

Il Tribunale Ue ha deciso di annullare la decisione con la quale la Commissione europea ha approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19.

La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato da Ryanair.

La Commissione europea, secondo la sentenza emessa oggi dal Tribunale della Corte di giustizia Ue, è incorsa in vari errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno e omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile.

La Commissione Ue ha inotre sbagliato negando l'esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato.