Mimit decreta amministrazione straordinaria per Eurovita

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il Mimit (ministero dell'Impresa e del Made in Italy), su proposta dell'Ivass, ha disposto con decreto l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo nei confronti della compagnia assicurativa Eurovita Holding spa e Eurovita spa. Lo si legge in una nota dell'Ivass che ha nominato Alessandro Santoliquido Commissario per la gestione straordinaria di entrambe le società e Antonio Blandini, in qualità di Presidente, Sandro Panizza e la Monica Biccari, componenti dei relativi Comitati di sorveglianza.

L'Ivass ha inoltre prorogato fino al 30 giugno 2023 la sospensione dei riscatti dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita S.p.A., disposta con provvedimento del 6 febbraio 2023. (ANSA).