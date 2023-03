Pnrr: Visco, con le riforme si procede

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "E' una domanda da rivolgere al governo. Tutto quello che è stato fatto ora è un combinato disposto di tre elementi". Così il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso della presentazione di Affari&Finanza, rispondendo ad una domanda sul Pnrr.

"Con le riforme - ha aggiunto - più o meno si procede. Gli investimenti gestiti dal centro bisognerà che entri in esercizi.

Sulla capacità di spesa e gestione dei fondi a livello locale è rilevante. Una delle componenti del Pnrr è quella di intervenire dal centro a livello locale".

"E' una corsa contro il tempo. - spiega il commissario europeo Paolo Gentiloni - La commissione sta esaminando la terza richiesta di erogazione dell'Italia. E la stiamo esaminando prendendoci qualche settimana in più". "Poi - h aggiunto - quest'anno abbiamo altre due richieste di erogazione. Messe tutte insieme fanno 34 miliardi, il valore di una finanziaria. Dalla commissione europea non c'è nessuna ossessiva rigidità, considerato che sono stati rivisti i piani di tre Paesi. Si negozia e si fanno le correzioni necessarie. A Bruxelles c'è la massima disponibilità e so che il governo sta lavorando a testa bassa. Ma non dobbiamo abbassare la guardia.

La parte più delicata è mettere a terra le risorse. Dobbiamo rimboccarci le maniche e far funzionare il tutto. Sono ottimista perchè conosco l'impregno del governo italiano rispetto a questa sfida". (ANSA).