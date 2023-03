Italian Design Day, a Bangkok eventi per la sostenibilità

(ANSA) - BANGKOK, 11 MAR - L'Ambasciata d'Italia in Thailandia ha inaugurato nei giorni scorsi una serie di mostre e iniziative che celebrano la 7/a edizione dell'Italian Design Day, tutte ispirate al tema "Light on Made in Italy".

L''obiettivo è promuovere l'idea del design come strumento di transizione verso un consumo energetico sostenibile.

Tra le iniziative - organizzate con la collaborazione dell'Istituto per il commercio estero, la Camera di commercio italo-thailandese e l'Associazione per il disegno industriale - spicca la mostra "Italia geniale" nel centro commerciale "IconSiam", che celebra il Made in Italy attraverso 71 oggetti di design che hanno contribuito a rendere il design italiano rinomato in tutto il mondo. Si tratta della prima tappa asiatica della mostra, in precedenza a Roma e al padiglione italiano all'Expo di Dubai nel 2020.

Un altro evento di spicco è l'Italian Lighting Exhibition, inaugurata due giorni fa dall'ambasciatore Paolo Dionisi al centro commerciale "Central Embassy", che dà spazio a un'ampia selezione di lampade e altri oggetti per l'illuminazione prodotti da aziende italiane. L'iniziativa ha compreso anche una Masterclass sull'uso strategico e creativo del design per l'illuminazione, tenuta dell'architetto Alexander Maria Bellman, testimonial del design italiano.

Le attività organizzate con il patrocinio dell'ambasciata a Bangkok per l'Italian Design Day comprendono anche un evento tenutosi due giorni fa in Cambogia: "The quality that lights up: the energy of design for people and the environment", che si è svolto presso la concessionaria Vespa Cambodia nella capitale Phnom Penh. (ANSA).