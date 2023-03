Pil 2022 a +3,7%, Istat ritocca le stime al ribasso

Nel 2022 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.909.154 milioni di euro correnti, con un aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente e del 3,7% in volume. Lo comunica l'Istat ritoccando al ribasso le stime diffuse il 31 gennaio scorso che indicavano una crescita dell'economia del 3,9%. I dati di oggi sono in linea con le stime della Nadef che a novembre scorso aveva fissato la crescita 2022 proprio al 3,7%.



Sempre nel 2022 il rapporto deficit/Pil italiano si è attestato all'8% contro le stime della Nadef del 5,6%. Sul calcolo ha pesato

l'impatto dei crediti d'imposta, in particolare del Superbonus.

La stessa voce ha portato anche ad una revisione peggiorativa

dei dati 2020 e 2021, pari rispettivamente a -0,2 e -1,8 punti

percentuali. Nel 2020 il deficit si è attestato quindi al 9,7%

del Pil (dal 9,5% stimato a settembre scorso) e nel 2021 al 9,0%

(dal 7,2% stimato a settembre).



Il rapporto debito/Pil è sceso nel 2022 in Italia. Le rivelazioni Istat sulla contabilità nazionale indicano per lo scorso anno un rapporto al 144,7% contro il 149,8% del 2021. Il dato è migliore delle stime della Nadef che indicavano per lo scorso anno un debito al 145,7% del Pil.